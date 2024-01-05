 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü için iddianame hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü için iddianame hazırladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 28'i tutuklu 61 şüpheli için iddianamenin hazırlandığını açıkladı. İddianamede, suç örgütü üyelerine silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı suç örgütüne üye olmak, kasten öldürme, kasten yaralama gibi suçlamalar yöneltilmiştir. Ayrıca, rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla ilgili olarak ayrı bir soruşturma başlatılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü için iddianame hazırladı
05.01.2024 - 19:11,
Abone Ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik 28'i tutuklu 61 şüpheli için iddianamenin hazırlandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında 28'i tutuklu, 61 şüpheli ile ilgili olarak; 1 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, 5 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü yönetmek, 51 şüpheli hakkında silahlı suç örgütüne üye olmak ve 3 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından ve ayrıca silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suç üstlenme suçlarından, 1 şüpheli hakkında ise sadece kasten yaralama suçundan Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde kovuşturma yapılmak üzere iddianame tanzim edilmiştir. 26 şüpheli hakkında ise ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Silahlı suç örgütün faaliyetleri kapsamında işlendiği iddia edilen diğer olaylar hakkında hazırlık soruşturmasının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında bir kısım kamu görevlilerine isnat edilen rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiaları yönünden evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosuna; silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği iddia olunan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları yönünden evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosuna gönderilmesine karar verilmiştir. Silahlı suç örgütünün faaliyeti kapsamında işlendiği iddia olunan diğer olaylar ve bir kısım şüpheliler ile ilgili olarak hazırlık soruşturmasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütüldüğü hususu, kamuoyuna saygıyla sunulur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara Başsavcılığı, Bora Füzesi, Cumhuriyet, Ankara, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü için iddianame hazırladı - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:26:13. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü için iddianame hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement