Ankara'da balık yüklü kamyonetin kaza yapması sonucu kilolarca balık yollara döküldü - Son Dakika
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Ankara'da balık yüklü kamyonetin kaza yapması sonucu kilolarca balık yollara döküldü

Ankara\'da balık yüklü kamyonetin kaza yapması sonucu kilolarca balık yollara döküldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu yüksek miktarda balık yola saçıldı. Olay yerine gelen görevliler tarafından balıklar kaldırıldı.

13.02.2024 12:58
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Ankara'da balık yüklü kamyonetin kaza yapması sonucu kilolarca balık yollara döküldü.

Olay, Mamak ilçesi Lalahan mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet devrildi. Kaza sonucu metrelerce savrulan araçtan yere dökülen kilolarca balık ise görevliler tarafından kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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