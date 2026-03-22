Ankara'da Bayram Trafigi Helikopterle Denetim Altında

22.03.2026 16:25
Ramazan Bayramı son gününde Ankara'da dönüş trafiği helikopter destekli denetimlerle kontrol ediliyor.

Ankara'da Ramazan Bayramı tatilinin son günü tedbirler çerçevesinde icra edilen helikopter destekli trafik kontrolleri devam ediyor.

Ankara'da Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüş trafiğine yönelik denetimler devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kara yollarındaki trafik akışı helikopterle havadan takip ediliyor.

Vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla sürdürülen denetimlerde, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için sahada yoğun şekilde görev yapılıyor. Denetimler kapsamında görev yapan polis helikopteri, gece ve gündüz yüksek çözünürlüklü görüntü alabilen, uzun mesafeden plaka tespiti yapabilen ve hareketli araçları anlık olarak izleyebilen kamera sistemleriyle dikkat çekiyor. Helikopterden elde edilen görüntüler doğrultusunda trafik kuralı ihlalleri anında belirlenerek, güzergah üzerindeki ekiplere bildiriliyor ve sürücülere gerekli işlemler uygulanıyor.

Başkentten çevre illere dönüşlerin artmasıyla birlikte trafik hareketliliği devam ederken, bölgesel yağışa rağmen ana arterlerde akışın genel olarak kontrollü şekilde ilerlediği gözlemleniyor. Zaman zaman oluşan yoğunluklara ekipler tarafından müdahale edilerek trafik akışının sürdürülebilirliği sağlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 16:57:36. #7.12#
