Ankara'da Bıçaklama Olayı: Eniştesi Şiddet Olmadığını İddia Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Bıçaklama Olayı: Eniştesi Şiddet Olmadığını İddia Etti

Ankara\'da Bıçaklama Olayı: Eniştesi Şiddet Olmadığını İddia Etti

Ankara'da kayınpederi tarafından bıçaklanan Gökhan Çapar'ın eniştesi, şiddet olayına şahit olmadığını söyledi.

27.02.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen adamın eniştesi, vefat eden kayınbiraderinin hiçbir şiddet olayına şahit olmadığını söyledi.

Olay, dün akşam Polatlı'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, eşi D.Ç.'yi darp ettiği ileri sürülen Gökhan Çapar (48) ile kayınpederi Mustafa Kaçan arasında tartışma çıktı. Alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaçan, kızının da bulunduğu otomobilin içinde damadı Çapar'ı boğazından bıçakladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çapar müdahalelere rağmen kurtarılamazken saldırgan kayınpeder jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçan, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Eşi ile sürekli kavga ettiği ileri sürülen Çapar'ın cenazesinin ise Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.

İfadesi alınan zanlı Mustafa Kaçan, cinayeti damadı Çapar'ın kızına şiddet uyguladığı ve küfür ettiği için işlediğini söylediği öğrenildi. Kaçan'ın damadını öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu belirttiği de aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"Daha önce de evlilikler yaşamıştı ama şiddet olayı gibi durumlar olmamıştı"

Olayla ilgili konuşan Çapar'ın eniştesi Metin Karakılıç, "Hayatını kaybeden kayınbiraderimdi. Daha önce de evlilikler yaşamıştı ama şiddet olayı gibi durumlar olmamıştı. Eşiyle birlikte 3 sene bizimle aynı sokakta ikamet etti. Sürekli berberdik, görüşürdük. Herhangi bir şiddet olayını görmedim. Sorunları olurdu, eşiyle birkaç ayrılma aşamasına geldiler ama sonra tekrar barıştılar. Cinayeti işleyeni tanımıyorum ama çok fazla alkol tükettiğini duydum. Canice bir olay bu. Gökhan her türlü hatayı yapardı ama çocuklarını hiç mağdur etmezdi. Hala çocuğunun harçlığını gönderir, çocuklarıyla ilgilenirdi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Cinayet, ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Bıçaklama Olayı: Eniştesi Şiddet Olmadığını İddia Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:03 Öcalan’ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
16:12 Sağlık durumu nasıl ’’Öldü’’ iddiaları sonrası Bahçeli’nin sağ kolundan açıklama var Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
07:10 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
01:14 Son atama kararları yürürlüğe girdi Son atama kararları yürürlüğe girdi
00:16 ABD Temsilciler Meclisi’nden Batı Şeria için tepki çeken talimat ABD Temsilciler Meclisi'nden Batı Şeria için tepki çeken talimat
00:05 Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor
23:44 YSK’nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek YSK'nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 17:37:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Bıçaklama Olayı: Eniştesi Şiddet Olmadığını İddia Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.