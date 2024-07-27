Ankara'da Bıçaklı Saldırgan Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Bıçaklı Saldırgan Polis Tarafından Yakalandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir şahıs, 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra polise saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve saldırgan adli işlemler için mahkemeye sevk edilecek.

27.07.2024 21:12
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Başkentte 3 kişiyi bıçakla yaralayan ve polise de saldırmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Olay, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Soğuksu Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre bıçaklı saldırgan, cadde üzerinde 2 vatandaşı yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.Y. isimli şahsın 3 kişiyi hafif şekilde bıçakla yaraladığını tespit etti.

Emniyet mensuplarının sözlü uyarılarını dikkate almayan bıçaklı saldırgan, polise de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis, eli bıçaklı U.Y.'yi havaya ateş açarak durdurmaya çalışsa da saldırgan daha da agresifleşti. Polis son olarak bıçaklı saldırgan U.Y.'yi silahla sağ kalça kısmından yaralayarak etkisiz hale getirdi.

Gerekli tedavi için hastaneye kaldırılan U.Y.'nin gözetim altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bıçaklı saldırgan gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Bıçaklı Saldırgan Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Bıçaklı Saldırgan Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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