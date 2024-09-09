Ankara'da Eski Eş Kavgası: Tüfekle Vuruş

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Ankara'da bir kişi eski eşinin yeni kocasını pompalı tüfekle vurdu

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde dalların altına saklanan adam eski eşinin yeni kocasını pompalı tüfekle kalçasından vurdu.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Ramazan İşler'in eşinin eski kocası dalların altında saklandı. Evinden çıkmasını bekleyen adam İşler'i pompalı tüfekle kalçasından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşler'e yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk ederken şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından aranıyor.

"Kocamı vurdular diye bağırıyordu"

Ses duyunca köpeklere ateş edildiğini zannederek evden çıktığını söyleyen anne Güllüşah İşler, "Gelinimin sesini duyup çıktım. Kocamı vurdular diye bağırıyordu. Silah sesi duyunca köpekleri vurdular sandım başta. Gelinin sesini duyunca çıktım. Bir baktım oğlumla gelinim yerde. Battaniye ve yastık getirdim yere yatırdılar yüzüstü. Baldırı parçalanmıştı, rengi sararmıştı. Sadece adamın kaçışını gördüm. Dalların altında saklanmış. Gelinimin eski kocasıydı. Rahat vermiyordu bir defa daha yaralama olayı oldu karakolluk oldular" diye konuştu.

"Geldiğimde bir kişi yerde yatıyordu bir kişi de koşarak kaçıyordu"

Olay anında mahalledeki berberde oturan ve silah seslerinin ardından olay yerine gelen Fırat Reis ise, "Bağrışma duydum. Okuldan çıkan öğrencilerin sesleridir dedim ama daha sonra silah sesi duydum. Silah sesinin geldiği yere doğru koşmaya başladım. Geldiğimde bir kişi yerde yatıyordu bir kişi de koşarak kaçıyordu. Yaralanan kişinin yanına gittim. Üst kalça kısmından yaralı olduğunu gördüm. Daha sonra ambulansı ve polisi aradık" şeklinde konuştu.