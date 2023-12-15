Ankara\'da Bisiklet Süren Çocuğa Köpek Saldırdı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bisiklet süren bir çocuğa başıboş köpek saldırdı. köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Dinç isimli 9 yaşındaki çocuk bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kendini korumak için uğraşan çocuğu çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. Çocuğun sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi. - ANKARA
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