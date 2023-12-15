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Ankara'da Bisiklet Süren Çocuğa Köpek Saldırdı - Son Dakika
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Ankara'da Bisiklet Süren Çocuğa Köpek Saldırdı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bisiklet süren 9 yaşındaki bir çocuğa başıboş bir köpek saldırdı. Çevredeki vatandaşlar çocuğu köpeğin saldırısından kurtardı ancak çocuk sağ ayağında yaralandı.

Ankara\'da Bisiklet Süren Çocuğa Köpek Saldırdı
15.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 12:32
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bisiklet süren bir çocuğa başıboş köpek saldırdı. köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Dinç isimli 9 yaşındaki çocuk bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kendini korumak için uğraşan çocuğu çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. Çocuğun sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Polatlı, Ankara, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Bisiklet Süren Çocuğa Köpek Saldırdı - Son Dakika


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