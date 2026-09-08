Ankara'da bisikletli İlyas Ulutaş'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklu kaldı - Son Dakika
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Ankara'da bisikletli İlyas Ulutaş'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklu kaldı

Ankara\'da bisikletli İlyas Ulutaş\'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklu kaldı
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Ankara Gölbaşı'nda bisikletiyle ilerlerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden İlyas Ulutaş'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü Mustafa Gürşen'in tutukluluğuna devam kararı verildi. Duruşmada abla Damla Ulutaş, sanığın kazayı hatırlamamasını lehine kullandığını öne sürerken, avukat olay yerinde keşif yapılacağını bildirdi.

Ankara'da otomobil çarpması sonrası vefat eden bisiklet sporcusu İlyas Ulutaş'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü Mustafa Gürşen'in tutukluluğuna devam kararı verildi. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan abla Ulutaş ise Gürşen'in olay günü alkollü olması nedeniyle kazayı hatırlamamasını kendi lehine kullanmaya çalıştığını iddia etti.

Gölbaşı'nda 4 Ağustos akşamı bisiklet kullandığı sırada otomobil çarpması nedeniyle hayatını kaybeden bisikletçi İlyas Ulutaş'ın ölümüne neden olan ve olay günü aşırı alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Mustafa Gürşen ilk kez hakim karşısına çıktı. Görülen ilk davada Gürşen'in tutuklu halinin devamına ve ikinci duruşmanın ekim ayında yapılmasına karar verildi.

Öte yandan Ulutaş'ın arkadaşları destek vermek ve dikkat çekmek için Gençlik Parkı'ndan Ankara Adliyesi'ne kadar bisiklet sürdü. Duruşma sonrası açıklamalarda bulanan abla Damla Ulutaş ise Gürşen'in olay günü akollü olması nedeniyle kazayı hatırlamamasını kendi lehine kullanmaya çalıştığını iddia etti.

"Alkollü sürücü makas atarak ilerlemiş"

Abla Ulutaş, Gürşen'in olay günü alkollü olması nedeniyle kazayı hatırlamamasını kendi lehine kullanmaya çalıştığını iddia ederek, "O gün seyahat ederken emniyet şeridine alkolü bir araç sürücüsü makas atarak geliyor, çarpıyor kardeşime. Sanık duruşmada da hatırlamadığını söylüyor. Nereden vurduğunu hatırlamadığını, neye vurduğunu hatırlamadığını, ama bir şekilde evine gidip, aracını park edip evine girmeyi başarmış. Alkolü olduğu için muhtemelen alkolü çıkmak istemedi. Olay çıktıktan sonra alkolün vücudundan gider diye düşündü. Bu yüzden de bu kozunu kullandığını düşünüyoruz" dedi

Davanın avukatı, olay yerine keşif yapılacağını bildirdi

Açıklamalarda bulunan davanın avukatı Gülşah Satun ise "İki tanığımız dinlendi. Sanığın sorgusu yapıldı. Bizler savunmalarımızı yaptık. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bizim için en önemlisi buydu. Çünkü bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçu yargımızda çok önemli bir suç kabul edilmiyor. Kişilerin her zaman tutuklu yargılanması için yoğunluğu ağır bir suç kabul edilmiyor. Bu nedenle tutukluğa devamına karar verilmesi bizim için çok önemliydi. Bir sonraki celsede tanıklarımız dinlenecek. Olayı gören sürücü tanıklar var. Olay yerinde keşif yapılacak bu bizim açımızdan çok önemliydi. Çünkü sanığın anlattığı kaza anı, kazanın oluşu ve kazanın sonrası gerçekte olandan çok farklı. Sanki hiç alkol yola çıkmamış gibi, sanki hızlı gitmemiş gibi beyanlarda bulundu. Bu nedenle olay yerinde keşif yapılması ve sanığın tamamen suçtan kurtulmaya yönelik beyan verdiği anlaşılması bizim için çok kıymetli" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Ankara Gölbaşı, 3. Sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bisikletli İlyas Ulutaş'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklu kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da bisikletli İlyas Ulutaş'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklu kaldı - Son Dakika
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