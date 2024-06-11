Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kızını Vuran Adam İntihar Etti

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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi ile 5 yaşındaki kızını vurduktan sonra intihar eden adam hayatını kaybetti. Vefat eden anne ile kızı ise son yolcuğuna uğurlandı. Öldürülen Hilal Nur Koca'nın ise 2019 yılında Ankara'da doğan ilk bebek olduğu için dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ziyaret edildiği öğrenildi.

Yenimahalle'de meydana gelen olayda Yakup Koca (55), boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca (43) ile kızı Hilal Nur Koca'yı (5) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son vermek istedi. Anne ile kızı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yakup Koca'nın hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yakınları tarafından cenazelere teslim alınan anne ile kızı için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Semiha Koca ile Hilal Nur Koca'nın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Doğduğu yılın ilk bebeğiymiş

Öldürülen Hilal Nur Koca'nın ise, 2019 yılında Ankara'da doğan ilk bebek olduğu belirtildi. Dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan Hilal Nur'u ve annesi ziyaret ettiği öğrenildi - ANKARA