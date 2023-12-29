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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşine asitli saldırıda bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşine asitli saldırıda bulunan şahıs tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde boşanma aşamasındaki eşine asitli saldırıda bulunan C.Ö. isimli şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, eşinin yüzüne asit içeren sıvı fırlatarak olay yerinden kaçmıştı. Yakalanan şahıs, ifadesinde eşiyle çekişmeli bir boşanma sürecinde olduğunu ve tartışma sonucunda asitli sıvıyı eşine fırlattığını itiraf etti.

Ankara\'da boşanma aşamasındaki eşine asitli saldırıda bulunan şahıs tutuklandı
29.12.2023 - 17:24,
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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşine asitli saldırıda bulunan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Kentkoop Mahallesi'nde C.Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi F.Ö. ile yaşadığı tartışmada eşinin yüzüne asit içeren sıvı fırlatarak kaçtı. Yüzünden yaralanan F.Ö. hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde C.Ö.'nün Çorum'a gittiği tespit edildi. Saklandığı adreste yakalanan C.Ö., gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. C.Ö.'nun ifadesinde eşi ile çekişmeli olarak boşanma aşamasında olduğunu, saat 17.00 sıralarında elinde asitli madde bulunan şişe ile eşini ikamet ettiği adrese yakın bir yerde beklemeye başladığını, olumlu bir sonuç alamazsa diye asitli sıvıyı yanına aldığını söylediği öğrenildi. Zanlının evliliklerini kurtarmak için eşiyle konuşmaya çalıştığını fakat çıkan tartışmada asitli maddeyi eşine doğru fırlatarak kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan C.Ö., adli işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da boşanma aşamasındaki eşine asitli saldırıda bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da boşanma aşamasındaki eşine asitli saldırıda bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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