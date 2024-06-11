Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü ileri sürülen adam, evdeki eşyaları spotçuya sattı - Son Dakika
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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü ileri sürülen adam, evdeki eşyaları spotçuya sattı

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen bir adamın, cinayetin ardından evdeki eşyaları spotçuya sattığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

11.06.2024 15:51
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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü ileri sürülen adamın, cinayetin ardından evdeki eşyaları spotçuya sattığı ortaya çıktı.

Sincan'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Lale Polat, evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis ekipleri ise şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli kocanın cinayetin ardından evdeki beyaz eşyaları spotçuya 20 bin lira karşılığında sattığı öğrenildi. Eşya yüklü kamyonun apartmandan ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

"Buradakiler geçmişte de çiftin kavgalarına şahit olmuş"

Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Aytaç Demir: "Saldırgan şahıs, boşanma aşamasındaki eşini sırtından bıçaklamış ve cesedi de evdeki bir odaya kilitlemiş. Evdeki eşyaları da spotçuya satmış. Buradakiler geçmişte de çiftin kavgalarına şahit olmuş. Olay günü burası çok kalabalıktı. Polisler geldi. İncelemelerde bulundu. Kapıda zorlama izi yokmuş, saldırgan muhtemelen anahtarla girmiş" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü ileri sürülen adam, evdeki eşyaları spotçuya sattı - Son Dakika

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