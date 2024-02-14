Ankara'da boya yüklü kamyon devrildi, yol maviye boyandı - Son Dakika
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Ankara'da boya yüklü kamyon devrildi, yol maviye boyandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, boya yüklü kamyonun arkadan çarptığı tırın etkisiyle devrilmesi sonucunda yol maviye boyandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

14.02.2024 12:11
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Ankara'da boya yüklü kamyon devrildi yol maviye boyandı

ANKARA - Ankara'da boya yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda yol maviye boyandı.

Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ayaş yolu istikametinden seyir halinde olan 07 FJ 694 plakalı boya yüklü kamyon 06 SGG 39 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle boya yüklü kamyon devrildi. Devrilen kamyonun içerisindeki boya ise yola saçıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara\'da boya yüklü kamyon devrildi, yol maviye boyandı
Kaynak: İHA

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