Ankara'da Cezaevi Lojmanları Yakınında Patlamamış Havan Mermisi Bulundu

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Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Bomba imha ekipleri olay yerinde incelemeler yapıyor.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmalara başladı. Merminin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alındı ve çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Bomba imha ekiplerinin sesli önlemler alarak gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor. Bölge sakinleri, muhtemel tehlikelere karşı uyarılırken, yetkililer durumu yakından takip ediyor. - ANKARA