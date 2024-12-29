Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
ANKARA - Ankara'da kendini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Ankara'da vatandaşları arayarak kendini polis veya savcı olarak tanıtıp "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ Terör Örgütü para topluyor. Biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri verilecek" şeklinde beyanda bulunan şahıslara yönelik Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahısların dolandırıcılık yaptığı anlar kamera yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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