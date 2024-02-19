Ankara'da dolandırıcılık ve tefecilik şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da dolandırıcılık ve tefecilik şüphelileri tutuklandı

Ankara\'da dolandırıcılık ve tefecilik şüphelileri tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda, dolandırıcılık ve tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin işyerleri üzerinden vadeli altın satışı adı altında faizle borç para vererek tefecilik yaptığı ve aynı zamanda işe koyma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.

19.02.2024 13:45
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "dolandırıcılık" ve "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından işyerleri üzerinden "vadeli altın satışı" adıyla yüksek miktarlarda faizle borç para vererek, mağdurların maaşlarından muvafakatname alındığı ve altın teslim etmiş gibi fatura imzalatarak tefecilik yapıldığı ve aynı zamanda işe koyma vaadiyle mağdurlardan para alarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından verilen talimat üzerine emniyet ekiplerince, eş zamanlı operasyonlarda 158 tefecilik ve 6 nitelikli dolandırıcılık eylemine karışan 8 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin alınması sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü "tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından" tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da dolandırıcılık ve tefecilik şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da dolandırıcılık ve tefecilik şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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