Ankara'da dolu yağışı etkili oldu
ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Gölbaşı'nda akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ilçedeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Dolu Yağışı Zor Anlar Yaşatıyor - Son Dakika
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