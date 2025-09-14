Ankara\'da Drift Magandaları Trafiği Kaptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafiği kapatıp drift atan trafik magandaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde saat 18.00 sularında meydana geldi. Bir aracın sürücüsü, yolun ortasında drift atmaya başladı. Cadde üzerinde tehlikeli manevralar gerçekleştiren sürücü yolu kapatırken, diğer sürücüler duruma korna çalarak tepki gösterdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA