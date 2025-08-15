Ankara\'da Eczaneye Çarpan Araç Kazası

Ankara'da yaptığı kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil, eczaneye çarparak durabildi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aracının kontrolünü kaybeden sürücü, önce park halindeki başka bir otomobile, ardından bir eczaneye çarparak durabildi. Can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, eczanenin camları kırıldı ve duvarında hasar meydana geldi.

İnceleme başlatılan kaza nedeniyle bölge trafiğinde bir süre aksama yaşandı. - ANKARA