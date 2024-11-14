Ankara'da EGO otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma

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Ankara'da EGO otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma, vatandaşların araya girerek tarafları sakinleştirmesi ile son buldu.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Yenikent-Sıhhiye hattında çalışan 504 numaralı EGO otobüsünün sürücüsü ile 06 F 8030 plakalı otomobilin sürücüsü arasında trafikte bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü, EGO otobüsünün trafikte önünü kesti. İki şoförün araçlarından inerek tartışması ise vatandaşların tarafları sakinleştirmesiyle son buldu. Öte yandan otomobil sürücüsünün bagaja yönelerek bir şeyler almaya çalışması ve çevredeki vatandaşların durumu fark edip sürücüye engel olması cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA