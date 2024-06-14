Ankara'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya yaralandı

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Akyurt ilçesinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen 18 yaşından küçük bir sürücü, 11 TC 626 plakalı aracıyla seyir halindeyken yaya E.E.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA