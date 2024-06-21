Ankara'da Eşi ve Biri 6 Aylık Olan 2 Kızını Darbeden Baba Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Eşi ve Biri 6 Aylık Olan 2 Kızını Darbeden Baba Yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, uyuşturucu madde etkisinde olan baba, eşi ve 2 kızını darp etti. Bebek yoğun bakıma alınırken, diğerleri tedavi altına alındı. Baba yakalanırken, evde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde bulundu.

21.06.2024 13:16
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Ankara'da eşi ve biri 6 aylık olan 2 kızını darbeden baba yakalandı.

Olay, dün akşam Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Pekin Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan K.Ç. ile eşi Y.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda K.Ç, önce eşini, ardından 11 yaşındaki kızı S.Ç. ve 6 aylık bebeği Z.Ç'yi darp etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 6 aylık bebek yoğun bakıma alınırken, Y.Ç. ve diğer kızı da tedavi altına alındı. Baba K.Ç. yakalanırken, polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada 2 adet silah ve uyuşturucu madde bulunduğu iddia edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Eşi ve Biri 6 Aylık Olan 2 Kızını Darbeden Baba Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Eşi ve Biri 6 Aylık Olan 2 Kızını Darbeden Baba Yakalandı - Son Dakika
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