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Ankara'da eşi ve biri 6 aylık olan 2 kızını darbeden baba yakalandı.

Olay, dün akşam Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Pekin Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan K.Ç. ile eşi Y.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda K.Ç, önce eşini, ardından 11 yaşındaki kızı S.Ç. ve 6 aylık bebeği Z.Ç'yi darp etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 6 aylık bebek yoğun bakıma alınırken, Y.Ç. ve diğer kızı da tedavi altına alındı. Baba K.Ç. yakalanırken, polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada 2 adet silah ve uyuşturucu madde bulunduğu iddia edildi. - ANKARA