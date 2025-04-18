Ankara\'da Eşini Bıçaklayan Adam Gözaltına Alındı

Ankara'da bir şahıs, tartıştığı eşini boğazından bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 16 Nisan akşamı Çankaya'daki bir yufka dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kendisi gibi yabancı uyruklu eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan M.A.M., eşi I.A.'yı boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan saldırgan koca M.A.M. yakalanarak gözaltına alındı.

"Kadın yerde yatıyordu"

Olayla ilgili konuşan esnaf Ramazan Duman, "Yufkacıda çalışan bir kişi eşi ile tartışmış. Ardından da adam bıçakla kadının boğazını kesmiş. Oradaki bir esnaf tampon yaparak ilk müdahalede bulunmuş. Ambulans gelmiş. Kadını hastaneye kaldırmışlar. Sağlık durumu da iyiyimiş. Saldırgan kaçmış ama polisler yakalamış. Kadın yerde yatıyordu, başında insanlar vardı" dedi. - ANKARA