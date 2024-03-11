Ankara'da feci kaza: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti

KTSÜ'deki sahte diploma skandalıyla ilgili tutuklanan eski bakan serbest bırakıldı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki (KTSÜ) 'sahte diploma ve yolsuzluk' skandalıyla ilgili tutuklanan okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı, eski bakanlardan Kemal Dürüst, 400 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. KKTC'de devam eden soruşturma kapsamında Dürüst, mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konulması ve karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldı.