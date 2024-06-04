Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sınav soruları sızdırma soruşturmasında 38 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sınav soruları sızdırma soruşturmasında 38 şüpheliyi gözaltına aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2015'teki Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 15 ilde toplam 38 şüpheli gözaltına kararı verdi. Soruşturma sonucunda, FETÖ üyelerinin sınav öncesi soruları çalışma evlerine 'dua' kodlamasıyla getirdiği ve soruların verileceği kişilerin belirlendiği tespit edildi. 38 şüpheli, Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

04.06.2024 11:15
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2015'teki Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 15 ilde toplam 38 şüpheli gözaltına kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

'Dua kodlamasıyla sınav soruları çalışma evlerine getirildi'

FETÖ'nün çalışma evlerine yönelik yapılan araştırmada, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' yazışma içeriklerinde genel olarak 'dua' kodlaması ile sınav öncesi soruların çalışma evlerine getirildiği, soruların verileceği kişilerin de konuşulup belirlendiği anlaşıldı.

Başsavcılık, bunun üzerine sınava giren kişilerin cevap kağıtlarında 18 şüpheli ile ByLock yazışma içerikleri incelenmesi sonucunda sınav sorularını verdiği tespit edilen 20 şüpheli olmak üzere 38 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı gözaltına alınmasına karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sınav soruları sızdırma soruşturmasında 38 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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