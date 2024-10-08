Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplam 39 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 39 Gözaltı - Son Dakika
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