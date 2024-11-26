Ankara\'da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı

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Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kum yüklü kamyonetin freni boşalarak kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen kamyonet trafik ışıklarında bekleyen araçlara daha sonra ise park halindeki araçlara çarparak durabildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 7 araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kamyonetin karşı şeride geçerek araçlara çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.