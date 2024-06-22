Ankara'da freni patlayan araç marketin önüne daldı - Son Dakika
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Ankara'da freni patlayan araç marketin önüne daldı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde freni patlayan bir hafif ticari araç, bir marketin önündeki meyve kasalarının arasına daldı. Kazada market çalışanı kıl payı kurtuldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

22.06.2024 14:38
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Ankara'da freni patlayan bir hafif ticari araç, bir marketin önündeki meyve kasalarının arasına daldı. Market çalışanı ise kazadan kıl payı kurtuldu.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi Kirazlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre freni patlayan bir hafif ticari araç, aynı sokakta bulunan bir marketin yolun kenarına dizilmiş meyve kasalarına girdi. Hızını alamayan araç, daha sonra sokağın bitimindeki Nurettin Cankurtaran Caddesi'ndeki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle meyve kasaları etrafa saçılırken, içerisindeki meyve ve sebzeler de etrafa saçıldı. Olay anında meyve kasalarını yerleştiren market çalışanı ise kazadan kıl payı kurtuldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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