Ostim\'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı, 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ostim sanayi bölgesinde freni patlayan kamyon, 10 araca çarparak dura bildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Mehmet Zahit Kotku Caddesi'nde seyir halindeki kamyonun freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park edilmiş ve seyir halindeki 10 araca çarparak dura bildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. - ANKARA