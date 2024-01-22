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Ostim'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ostim'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı, 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Ostim sanayi bölgesinde meydana gelen kazada, freni patlayan bir kamyon 10 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki ve seyir halindeki araçlara çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ostim\'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
22.01.2024 - 22:53,
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ostim sanayi bölgesinde freni patlayan kamyon, 10 araca çarparak dura bildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Mehmet Zahit Kotku Caddesi'nde seyir halindeki kamyonun freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park edilmiş ve seyir halindeki 10 araca çarparak dura bildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ostim'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ostim'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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