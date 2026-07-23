Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı

23.07.2026 08:24
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Fuhuş yaptıran spa ve masaj salonlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da fuhuş yaptırıldığı tespit edilen spa ve masaj salonlarına yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından masaj salonu ve spa adı altında fuhuş yapan ve yaptıran şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. İnternet üzerinden reklam veren spa ve masaj salonlarının, telefonda şifreli konuşarak müşterilerine randevu verdiği, çete tarafından otellerin içinde bulunan masaj salonlarının özel odalarında masaj adı altında fuhuş yapıldığı ve yaptırıldığı tespit edildi. Ankara Emniyet Asayiş Şube Ahlak Büro tarafından fuhuş çetesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan spa ve masaj salonlarının mühürlenerek kapatılması için işlemi başlatılırken, salonlara idari para cezası uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

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