Ankara'da Fuhuş ve Uyuşturucu Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı, 8 şüpheli aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmede sorumlu olduğu belirlenen 9 kişi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında; A.Ö., B.A., D.Ç., E.D., E.Ç., E.L., F.A., F.Ö., M.E.A., M.D., Ö.Ü., S.Ö., S.G., S.K., T.T., V.T. ve Y.T. olmak üzere 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca 5 işletmeye ve yöneticisi 9 kişiye yönelik arama, yakalama ve adli işlemler gerçekleştirildi.

11 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Yürütülen operasyon sonucunda A.Ö., B.A., D.Ç., E.D., E.Ç., E.L., F.A., M.E.A., S.Ö., S.G. ve V.T. olmak üzere 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. F.Ö., M.D., Ö.Ü., S.K., T.T. ve Y.T. olmak üzere 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelinin evinde 175,45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelilerden A.Ö.'nün ikametinde gerçekleştirilen aramada, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve renk, koku ve görünüm itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin niteliğinin kesin olarak belirlenmesine yönelik kriminal inceleme ve soruşturma işlemleri sürdürülüyor.

5 işletmede 9 kişi hakkında işlem

Operasyon kapsamında 5 işletmenin ruhsat sahipleri, mesul müdürleri ve sorumlularından toplam 9 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bu kapsamda; farklı işletmelerin ruhsat sahipleri, mesul müdürleri A.T., H.B.E., H.E., K.V., M.D., K.A., M.A. olmak üzere 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. M.O. ile Ö.Ş.'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

26 kişiden 18'i gözaltında, 8 şüpheli aranıyor

Soruşturma kapsamında işlem yapılan toplam 26 kişiden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. F.Ö., M.D., M.O., Ö.Ş., Ö.Ü., S.K., T.T. ve Y.T. olmak üzere toplam 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.