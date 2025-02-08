Ankara'da Gecekondu Yangını Paniğe Neden Oldu

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Ankara'da gecekondu yangını geceyi aydınlattı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde gecekondu yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 197 Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple gecekonduda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Binada maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.