Ankara'da Gergin Trafik Anı - Son Dakika
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Ankara'da Gergin Trafik Anı

Otomobil sürücüsü ile tır şoförü arasında yaşanan gerginlik cep telefonuna yansıdı.

06.05.2025 17:20
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Ankara'da otomobil sürücüsünün, önünü kestiği tır şoförü ile yaşadığı gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ankara Çevreyolunda meydana geldi. İddialara göre bir sürücü, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı tır şoförünün önünü kesti. Taraflar arasında yaşanan gerginlik tırda yer alan kişiler tarafından anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan tartışma çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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