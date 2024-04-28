Ankara'da sağanak yağış etkili oldu
ANKARA - Ankara'da öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Ankara Valiliği, pazar günü için il genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı tahminlerine yer vermişti. Başkentte yapılan uyarının ardından öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterirken Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kapanan yollara müdahale etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Gökgürültülü Sağanak Yağış - Son Dakika
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