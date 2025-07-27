Ankara'da Gölbaşı Yangınına Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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Ankara'da Gölbaşı Yangınına Müdahale Ediliyor

27.07.2025 00:06
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Gölbaşı'ndaki örtü yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangının ağaçlık alana sıçradığını belirten Vali Şahin, 167 personel ve 66 araçla yangına müdahale edildiğini, bu süreçte havadan yapılan müdahalenin önemine değindi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Eymir'de örtü yangını olarak başlayan yangının kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sirayet ettiğini vurgulayan Vali Şahin, "Burada örtü yangını olarak başlayan yangın kısa zamanda ağaçlık alana sirayet etti. ve yaklaşık 2,5-3 saattir ekiplerimiz müdahale halinde. Şu teknik bilgiyi vereyim; 167 personelimiz müdahalede canhıraş çalışıyorlar. 66 araç bunun 38'i su tanketi, 26'sı da arazöz ve itfaiye ve 9 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) aracımız. Ama asıl asıl mücadeleyi havadan yapıyoruz. Burada da 6 helikopter ve 4 uçakla yangına müdahale ediliyor. Burada bütün sorumlular ve arkadaşlarımız gayretle çalışıyorlar. Biz de buradan koordine ediyoruz. İnşallah kısa zamanda yangın tamamen söndürülmüş olur. Tabii burada başlayan yangın Konya yoluna bakan sırtlara doğru ilerledi. Şimdi itfaiye ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğü'nün, Orman Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri ve diğer kurumlarımızdan intikal eden ekipler, helikopterlerimiz, uçan bütün araçlarımız orayı önlemeye çalışıyorlar. İnşallah kısa zamanda söndürülmesini umut ediyoruz" dedi.

Yangına müdahale eden ekiplere teşekkür eden Şahin, "Henüz belli değil ama örtü yangınından başladığını arkadaşlar ifade ettiler. Ama kısa zamanda tabii iç içe olduğu için kısa zamanda da ağaçlık alana sirayet etti ve devam etti. Arkadaşlarımız hem karadan hem havadan söndürülmesi için canhıraş bir şekilde çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Tarım Orman Bakanımız konuyu takip ediyor. ve onunla da irtibat halindeyiz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda bilgilendiriliyor. Devletin bütün kurumları, belediyemiz, itfaiyemiz, orman teşkilatımız, AFAD'ımız ve Emniyet Jandarma gördüğünüz gibi el birliği içerisinde bu yangının bir an önce söndürülmesi için büyük bir gayretle çalışıyorlar. O arkadaşlarımıza da bu gayretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Gölbaşı Yangınına Müdahale Ediliyor - Son Dakika

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