Ankara\'da Hijyen Kurallarına Uymayan Süt Üretimine Operasyon

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hijyen kurallarına uygun olmadan ve halk sağlığını tehdit edecek şekilde süt ürünleri üretimi yapan iş yerine operasyon düzenlendi. Tonlarca bozuk ürün ele geçirilen işletmeye 131 bin TL idari para cezası kesilirken, iş yeri mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, M.C.E. isimli şahısın maddi menfaat temin etmek maksadıyla, gıda ve hijyen şartlarına uygun olmayan ortamda süt ve süt ürünleri üretimi yaptığı tespit edildi. İşletmede yapılan araştırmada sonucunda, üretilen ürünlerin etiket ve ambalajlarının bulunmadığı, işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığından izin ve gerekli lisansları almadan üretim yaptığı tespit edildi.

Jandarma tarafından, 12 Eylül'de düzenlenen operasyonda M.C.E. isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada 3 bin kg bozuk peynir, 2 bin litre süt, bin kg bitkisel susuz yağ, 150 kg ceviz, 100 kg yoğurt, 400 kg çeçil peynir, 150 kg çörek otlu tulum peynir, bin 200 kg süzme yoğurt, 300 kg süt tozu ve nişastası olmak üzere toplam 8 bin 300 kg ürün ele geçirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından işletmeye 131 bin TL idari para cezası kesilip, iş yeri mühürlendi. - ANKARA