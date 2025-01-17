Ankara'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

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Ankara'da hırsızlık suçundan aranan 2 kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Ocak Cuma günü öğlen saatlerinde Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Akdere Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan 2 kişiden E.A. isimli kadının hırsızlık suçundan arandığı, K.T. isimli kadının ise hırsızlık dosyasından arandığı ve toplam 33 yıl 40 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. E.A. ve K.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA