Ankara'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Mamak'ta hırsızlık suçundan aranan 2 kadın polis tarafından gözaltına alındı.

17.01.2025 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da hırsızlık suçundan aranan 2 kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Ocak Cuma günü öğlen saatlerinde Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Akdere Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan 2 kişiden E.A. isimli kadının hırsızlık suçundan arandığı, K.T. isimli kadının ise hırsızlık dosyasından arandığı ve toplam 33 yıl 40 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. E.A. ve K.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, ankara, Polis, Mamak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
19:36 Katliamları böyle savunmuş Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı Katliamları böyle savunmuş! Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı
18:43 Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak
18:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP’li başkandan ’Erdoğan’ pankartı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:05:13. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.