Ankara\'da Hırsızlık Yapan 3 Kişi Yakalandı

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Ankara'da üç farklı ev ve dükkandan hırsızlık yapan 3 kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Metro istasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ağustos ayı içerisinde Çankaya, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 185 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek zanlıların Gürcistan uyruklu A.A., G.T. ve K.G. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. 3 zanlı, ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde metro istasyonunda yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları evde yapılan aramada kapı kilitlerini açmak için kullandıkları aparatlar, kendilerini kamufle etmek için kullandıkları şapka ve giysiler ile mağdurlara ait çok sayıda ziynet eşyası ve laptop ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar mağdurlara teslim edildi.

Şüphelilerin gündüz vakti keşif yaptıkları, boş olan evleri tespit ettikten sonra özel aparatlarla kapı göbeklerini kırıp ziynet eşyası, para, elektronik eşya çaldıkları öğrenildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA