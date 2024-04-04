Ankara\'da Hurdacılar Sanayi Sitesi\'nde çıkan yangınla ilgili 18 yaşından küçük bir çocuk tutuklandı

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Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 18 yaşından küçük bir çocuk tutuklanırken, diğer 4 şüphelinin sorgulalarının devam ettiği öğrenildi.

Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yer alan araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan A.F.E, A.E.İ, F.E.A, A.E.İ. ve M.E.İ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada zanlılardan 18 yaşından küçük A.F.E.'nin tutuklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerden A.F.E.'nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle ifadesi bizzat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Büromuzda alınmış, ifadesini müteakip şüpheli sevk edildiği Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır. Diğer 4 şüpheli gözaltında bulunmakta olup, soruşturmaya devam olunmaktadır." - ANKARA