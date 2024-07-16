Ankara'da Husumetli Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Husumetli Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, husumetlisi tarafından başından silahla vurulan Ulaş Birliker hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlılar yakalanırken, bugün ise mahalledeki bazı iş yerleri saldırıya uğradı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

16.07.2024 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde husumetlisi tarafından başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583. Sokak üzerinde Ulaş Birliker (21), husumetli olduğu E.K. tarafından başından silahla vuruldu. Sağlık ekipleri tarafından Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Birliker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından ekipler, zanlı E.K. ile C.Y.'yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün ise mahalledeki bazı iş yerleri, kalabalık grup tarafından saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, ilçe emniyet müdürlüğü, polis özel harekat, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin yapılan çalışmada bugün de bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli K.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yenimahalle, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Husumetli Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi
23:09 Trump’a suikast girişiminde ’’İran’’ iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti Trump'a suikast girişiminde ''İran'' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti
22:38 Ölümden dönen Trump, coşkulu kalabalık karşısında gözyaşlarını zor tuttu Ölümden dönen Trump, coşkulu kalabalık karşısında gözyaşlarını zor tuttu
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı “Suriye“ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
23:06 Batshuayi detayı çok konuşulur Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay Oğuz Aydın göndermesi Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi
20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 00:07:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Husumetli Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement