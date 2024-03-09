Ankara'da telefon ve altın fiyatlarında indirime giden mağazaya akın eden vatandaşlar arasında izdiham yaşandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde kapılarını yeni açan bir mağaza altın, telefon ve elektronik ev aletlerinde indirime gitti. İndirim haberini duyan vatandaşlar, gecenin ilk saatlerinden itibaren sıraya girdi. Havanın soğukluğu nedeniyle battaniyesini alıp sıraya giren vatandaşlar, saatlerce kepenklerin açılmasını bekledi. Vaat edilen açılış saatinin gecikmesi nedeniyle gerilimde yaşandı. Mağazanın kepenklerinin açılmasıyla ise vatandaşlar arasında kıyasıya bir yarış gerçekleşti. Mağazanın içerisinde altın alabilmek için yine bir kuyruk oluşturan vatandaşlar arasında sıra kavgaları yaşandı.
Sabahın ilk ışıklarından itibaren sıraya giren bir vatandaş ise "3-4 saattir buradayız. Televizyon varmış televizyon almayı düşünüyoruz. Uygun olan ne varsa almayı düşünüyoruz" dedi.
"2 bin kişi var içeride savaş dönecek"
Gece yarısı sıraya giren Emre Bayat ise "6'ncı saati devireceğiz neredeyse. Telefon çekilişine gireceğim ve altın alacağım. (Gece) 4 civarında geldim. 1'de gelenler de var. Çok kalabalık burası. Alıp çıkacağım yoksa bu izdihamda mümkün değil. Zaten 2 bin kişi var içeride" diye konuştu.
"Sabahın 5'inde geldik"
Battaniyesiyle sıraya giren bir vatandaş ise "Sabahın 5'inde geldik buraya bekliyoruz. Ne yapacağız? Çeyrek altın ucuz dediler bizde geldik, bekliyoruz. Battaniye olmasa donacaktım? Gelmesek içimiz el vermedi" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da İndirimli Mağazaya Akın: İzdiham Yaşandı - Son Dakika
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