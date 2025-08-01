Ankara\'da İnşaat Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'da inşaat halindeki binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaat halindeki müstaki evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA