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Ankara'da İnşaatta Çalışan 2 İşçi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da İnşaatta Çalışan 2 İşçi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde devam eden bir inşaatta çalışan 2 işçi, apartmanın 30. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

Ankara\'da İnşaatta Çalışan 2 İşçi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti
11.12.2023 - 17:25,
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Başkentte iş kazası: 2 ölü

ANKARA - Ankara'da henüz devam eden bir inşaatta çalışan 2 işçi yüksekten düşmeleri sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, henüz devam eden 34 katlı bir apartmanın inşaatında çalışan H.İ ve İ.Ö adlı 2 işçi, apartmanın 30. katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağı düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ve çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalelerin ardından iki inşaat işçisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"İkisi de olay yerinde hayatlarını kaybettiler"

İki işçinin düştüğü esnada olay yerinde olan Yaşar Yiğit, "Camide ikindi namazını kıldım. Kaldırımda dururken yukarı baktım. 30'uncu katta çalışıyorlardı. Bir ses koptu. Yere vurduğu gibi parçalandı. Benim gördüğüm iki kişi. İkisi de olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Yıldırım hızıyla aşağıya indiler. Müthiş bir ses çıkardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Ankara, Güvenlik, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da İnşaatta Çalışan 2 İşçi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da İnşaatta Çalışan 2 İşçi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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