Ankara'da iş makinesi tırdan düşerek araca çarptı - Son Dakika
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Ankara'da iş makinesi tırdan düşerek araca çarptı

Ankara\'da iş makinesi tırdan düşerek araca çarptı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir iş makinesi, tırdan düşerek kontrolsüz bir şekilde 100 metre sürüklendikten sonra bir araca çarptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, iki araçta ve elektrik panosunda maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

25.07.2024 01:04
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Ankara'da bir iş makinesi, tırdan düşerek kontrolsüz bir şekilde 100 metre sürüklendikten sonra bir araca çarptı.

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. 06 HNB 93 plakalı tıra yüklenen iş makinesi, tırın üzerinden düşerek 100 metre boyunca kontrolsüz bir şekilde sürüklendi. İş makinesi, önce kaldırımda bulunan elektrik panosuna ardından caddede park halindeki 06 CLZ 510 plakalı araca çarptı. Araç da çarpmanın etkisiyle arkasında park halinde bulunan 06 CVZ 967 plakalı araca çarparak hasar verdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve elektrik firması görevlileri sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken iki araçta ve elektrik panosunda maddi hasar oluştu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara'da iş makinesi tırdan düşerek araca çarptı - Son Dakika
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