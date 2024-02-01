 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da kaçak makaron operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da kaçak makaron operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Ankara\'da kaçak makaron operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ankara'da bir depoya düzenlenen operasyonda 3 milyon 244 bin Türk Lirası değerinde makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 milyon 760 bin adet boş makaron, 620 bin adet dolu makaron ve 7 bin 100 adet badrol cinsi eşya tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

01.02.2024 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kaçak makaron operasyonu: 1 kişi tutuklandı

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'da bir depoya düzenlenen operasyonda 3 milyon 244 bin Türk Lirası değerinde makaron ele geçirildi. 1 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ALO 136 ihbar hattına gelen arama değerlendirilmeye alındı. Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir depoya operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda depo içerisinde çeşitli markalara ait kutularda bulunan 2 milyon 760 bin adet boş makaron, 620 bin adet dolu makaron ve 7 bin 100 adet badrol cinsi eşya tespit edildi. Yapılan incelemelerde piyasa değeri 3 milyon 244 bin Türk Lirası olduğu belirlenen eşyaya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ticaret Bakanlığı, Operasyon, Ankara, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kaçak makaron operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 20:47:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da kaçak makaron operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement