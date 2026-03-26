Ankara'da Kaçakçılık Operasyonları: 9,5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

26.03.2026 14:59
Ankara'da yapılan iki operasyonda kaçak tütün, sigara, gıda ve kol saatleri ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince icra edilen 2 farklı kaçakçılık operasyonlarında, yurda kanuna aykırı yollarla sokulmuş fazla sayıda ve miktarda kaçak tütün, paketli sigara, gıda malzemesi ve kol saati ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Bala'da durdurulan şüpheli tırda yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 200 kilogram tütün, 14 bin 560 paket sigara ve 4 bin 900 adet gıda malzemesi ele geçirildi. Bir diğer operasyonda ise M.Y. isimli şahsın yurt dışından kaçak yollarla temin ettiği kol saatlerini piyasa süreceğinin ihbarı üzerine ekipler tarafından şüphelinin iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 602 adet kol saati ele geçirildi. Her iki operasyonda ele geçirilen malzemelerin 9 buçuk milyon lira değere sahip olduğu belirtilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

