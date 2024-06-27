Ankara'da kaçan inek uçurumdan düştü, sahibi yardım bekliyor

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir besi çiftliğinden kaçan inek uçurumdan düştü. İneği tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkaramayan sahibi yardım bekliyor.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi 3600 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gencer Bozyel'e ait besi çiftliğinden kaçan inek, çiftliğin 100 metre ilerisinde bulunan uçurumdan aşağıya düştü. Çiftlik sahibi Bozyel ve çalışanları ineği bulunduğu yerden çıkarmayı başaramadı. Yetkililerden yardım bekleyen Bozyel'in çaresiz bekleyişi sürüyor. - ANKARA