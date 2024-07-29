Ankara'da Kadının Evine Taşlı Saldırı - Son Dakika
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Ankara'da Kadının Evine Taşlı Saldırı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, sokaktan geçerken küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyarılan 5 kişi, kadının evini taşladı.

29.07.2024 01:21
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Ankara'da sokaktan geçerken küfürlü konuştukları gerekçesiyle bir kadın tarafından uyarılan 5 kişi, olay sonrası kadının evi taşladı.

Alınan bilgiye göre olay, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ceylan Sokak'ta yaşandı. Küfürlü konuşmaları nedeniyle 5 kişi, bir kadın tarafından uyarıldı. Olayın ardından, küfürlü konuşan kişilerle kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından grup kadının evini taşladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kadının Evine Taşlı Saldırı - Son Dakika

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