Ankara\'da Kaldırımda Yürüyen 2 Kişiye Çarparak Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

3.Sayfa

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Kaza, 25 Şubat günü saat 22: 22 sıralarında Etimesgut ilçesi 1. TBMM caddesi üzerinde meydana gelmişti. Kaldırımda yürüyen E.S. ve U.C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalara başlayan polis ekipleri kazaya karışan aracın H.I. tarafından kiralandığını belirledi. H.I. polis ekiplerince Keçiören ilçesinde yakalandı. Görevlilerin H.I. ile yapılan görüşmesi esnasında söz konusu aracı B.G. ve M.C.D. isimli şahıslara verdiğini belirtmesi üzerine tekrar harekete geçen görevliler B.G. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan görüşmede B.G.'nin kaza anında arka koltukta oturduğunu, aracın M.C.D.nin kullandığını söylediği öğrenildi. Şüpheli M.C.D. ise Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alınırken, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Ankara'ya getirildi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA