Ankara'da rampada kayan hafriyat kamyonunun park halindeki 11 araca çarparak devrildiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana gelmişti. İnşaattan aldığı yükle dik yokuşu çıkmaya çalıştığı esnada kayan hafriyat kamyonu, park halindeki 11 araca çarparak yan yatmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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