Ankara'da 11 aracı biçen hafriyat kamyonunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ANKARA - Ankara'da rampada kayan hafriyat kamyonu, park halindeki 11 araca çarparak devrilmişti. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İnşaattan aldığı yükle dik yokuşu çıkmaya çalıştığı esnada kayan hafriyat kamyonu, park halindeki 11 araca çarparak yan yattı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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