Ankara'da Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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Ankara'da Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı

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Ankara'da bir hafriyat kamyonu, kayarak 11 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

23.12.2024 19:16
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Ankara'da 11 aracı biçen hafriyat kamyonunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da rampada kayan hafriyat kamyonu, park halindeki 11 araca çarparak devrilmişti. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İnşaattan aldığı yükle dik yokuşu çıkmaya çalıştığı esnada kayan hafriyat kamyonu, park halindeki 11 araca çarparak yan yattı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara\'da Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı
Kaynak: İHA

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